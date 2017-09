Getafe v Barça (16h15): Enchaîner les victoires

Avec 354 buts en Liga, Messi en est à trois avant d’égaler le record de l’anglais Jimmy Greaves. Le FC Barcelone est à la recherche d’une quatrième victoire consécutive pour enchaîner sa belle dynamique et conserver sa place de leader.

Les hommes d’Ernesto Valverde se déplacent à Madrid pour affronter Getafe, pour le compte de la quatrième journée de championnat. Le coach blaugrana veut miser sur les rotations, après que son equipe se soit imposée 3-0 mardi dernier contre la Juventus en Ligue des Champions. Umtiti et Iniesta devraient souffler un peu, cédant leur place à Mascherano et Paulinho. Le club promu et de retour en Première division cherche néanmoins sa deuxième victoire en Liga. Ce ne sera pas aussi simples pour les blaugranas au Coliseum Alfonso Perez.

Le 11 probable du Fc Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Mascherano, Alba; Busquets, Sergi Roberto, Paulinho; Dembélé, Messi, Suarez.