Getafe v Barça : 1-2, Paulinho sauve les blaugranas !

Le FC Barcelone s’est imposé in-extremis contre Getafe ce samedi après-midi 2-1, pour le compte de la quatrième journée de Liga.

Les Catalans ont eu beaucoup de difficulté en première période face à l’équipe madrilène qui a ouvert le score avant la pause. C’est l’international japonais Shibashaki qui inscrivait le premier but de la rencontre sur une magnifique remise de Bergara. Un bijou! (40e,1-0). Mais avant, le Barça a du faire face à un premier coup dur avec la blessure de Dembélé remplacé par Deulofeu. Le français touché aux ischios sera absent des terrains pour minimum 3 semaines (20e).

En deuxieme période, Denis Suarez remplaçait Andrés Iniesta et réussissait à débloquer la situation à la 63 ème minute de jeu bien servi par Sergi Roberto (1-1). Malgré les nombreuses occasions catalanes, c’est Paulinho qui arrive à débloquer la situation sur une passe en plein axe de Messi qui trouve le Brésilien. Premier but de la saison ! Une victoire qui permet au FC Barcelone d’enchaîner sur une belle serie et de conserver sa place de leader !