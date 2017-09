Gérone v Barça : 0-3, Un belle série qui continue

Six victoires consécutives. Le FC Barcelone poursuit son parcours en championnat et compte désormais sa sixième victoire en six matchs, après s’être imposé 3-0 face à Gérone samedi soir.

Ce sont surtout les adversaires qui se sont chargés de mâcher le travail aux blaugranas avec un but d’Aday contre son camp (17e) et de Gorka Iraizoz (48e). Si Messi est resté muet lors de la rencontre, c’est Luis Suarez qui a su trouvé la faille à la 69ème minute. Ainsi grâce à cette victoire, le Barça poursuit sur une série de treize victoire consécutive en championnat, soit sa meilleur série depuis 2013 lorsque Tito Vilanova entraînait encore.