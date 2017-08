Gamper: Barça v Chapecoense 5-0, Festival de buts au Camp Nou

Le FC Barcelone disputait sa comme chaque année le Trophée Gamper, ce lundi soir au Camp Nou, avant de débuter la saison. Le club espagnol a invité Chapecoense, pour aider l’équipe brésilienne financièrement, qui avaient du faire face à la terrible tragédie d’accident d’avion l’année passée. Un beau geste de la part des blaugranas, qui considèrent cet évènement annuel comme symbolique, et pour présenter son effectif. Avant l’entame de la rencontre, un grand et bel hommage a été rendu aux joueurs et membres du staff qui ont laissé leur vie lors de ce voyage. L’émotion était palpable et au rendez-vous, sur la pelouse, et en tribunes.

C’était le dernier match amical que disputaient les hommes d’Ernesto Valverde, qui affronteront le Real Madrid en double confrontation dans quelques jours, pour le compte de la Supercopa. Les Catalans ont infligé une manita aux Brésiliens, grâce à des réalisations signées Deulofeu, Messi, Suarez, Busquets et Denis Suarez. Le jeune attaquant espagnol Deulofeu a d’ailleurs brillé sur la pelouse, en ayant pris la place de Neymar aux côtés des deux Sud-américains. Un bon point pour ce dernier qui a signé son retour au club, après que la direction n’ait activé sa clause de rachat. C’était l’occasion pour Ernesto Valverde de tester son effectif avant les deux Clasico. L’ancien technicien de l’Athletic n’a par ailleurs donné aucun temps de jeu à Arda Turan, Douglas et Vermaelen dont il semble ne pas compter sur ces derniers. Le FC Barcelone n’a pas eu de difficulté face à leurs adversaires mais cette rencontre restera avant tout un match symbolique et en hommage au club qui est en reconstruction.