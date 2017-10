Fuenlabrada v Real Madrid (21h30) : Les madrilènes restent méfiants

La formation qui évolue en troisième division a pour objectif la montée en Segunda et ne veut pas laisser passer cette opportunité face au Real Madrid pour aussi avoir un beau parcours en Coupe. Zinedine Zidane a convoqué six jeunes : Tejero, Solari , Moha, Cristo, Quezada et Manu Hernando pour la rencontre. Le technicien français devrait faire tourner pas mal son effectif.

Le 11 probable du Real Madrid: Casilla; Achraf, Vallejo, Nacho, Marcelo; Lucas Vazquez, Llorente, Ceballos, Asensio; Benzema, Mayoral.

Le 11 probable de Fuenlabrada: Dioni; Quero, Fraile, Yaw, Candela, Luis Milla; Fran, Armando, Cata Diaz, Dani; Codina.