Fuenlabrada v Real Madrid, 0-2 : Une victoire et deux expulsions

Jeudi soir, il s’en est passé des choses au stade Fernando Torres, qui accueillait le Real Madrid entré en lice dans la compétition de Copa del Rey.

Zinedine Zidane a fait confiance à la jeunesse pour cette rencontre, mais l’équipe n’a pas tant brillé que ça face à Fuenlabrada (D3 espagnole) malgré une victoire de deux buts à zéro. Offensivement, Marco Asensio s’est montré dangereux à plusieurs reprises et c’est l’international espagnol qui transformait un penalty après 63 minutes de jeu, provoqué par Achraf Hakimi. Quelques minutes après, c’est Lucas Vazquez qui transformait le deuxième penalty sifflé en faveur des merengues et permettait à ces derniers de creuser l’écart, et Fuenlabrada a terminé la rencontre réduit à dix, suite à l’expulsion de Candela (79e). Dix minutes plus tard, c’est Vallejo qui écopait d’un carton rouge juste avant le coup de sifflet final (89e). Une prestation à oublier pour les madrilènes, qui ont tout de même pris une grande option avant de disputer le match retour dans quelques jours.