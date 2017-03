France v Espagne, 0-2 : Expérimentation de l’arbitrage vidéo et un grand Deulofeu !

L’arbitrage vidéo est désormais au coeur de tous les débats, et notamment remis en cause après son expérimentation lors de ce match amical qui opposait la France à l’Espagne ce mardi soir, à Saint-Denis.

Ce choc entre les deux pays voisins a bien plus que des allures d’un match amical. En prévision du Mondial 2018, l’arbitrage vidéo a été testé lors de cette rencontre mais s’est avéré assez compliqué, surtout pour les personnes qui étaient présentent dans le stade.

Convoqué à 18 ans, Kylian M’Bappé était titulaire pour la première fois sous les couleurs tricolores face aux hommes de Lopetegui. Le technicien espagnol a opté pour le retour de Pedro en attaque, accompagné de Morata et Andres Iniesta.

Si la France a ouvert le score grâce à un but de Griezmann, il a fallu 15 secondes pour ne finalement pas valider le but, avec la nouvelle technologie de l’arbitrage vidéo qui a refusé ce dernier pour position de hors-jeu. Incompréhension dans le stade puisque les supporters n’ont pas été avertis ni part une séquence vidéo ni le speaker lui-même. Entré à la place de Pedro, le joueur formé à La Masia Gerard Deulofeu a réalisé une entrée marquante. L’attaquant du Milan AC a provoqué un penalty seulement après sa toute première touche de balle, suite à une faute de Koscielny sur le joueur espagnol, transformé par Silva dans la foulée (1-0). Quelques minutes plus tard, Deulofeu inscrivait le deuxième but pour la Roja, invalidé par l’arbitre sur le terrain pour position de hors-jeu. Incompréhension une nouvelle fois puisqu’il a fallu 30 secondes à l’arbitre présent en régie pour visionner la séquence et finalement valider le but du milanais qui était légitime (0-2). Les Espagnols achèvent ainsi la trêve internationale avec une deuxième victoire, tandis que la France demeure la première grande victime de l’arbitrage vidéo…