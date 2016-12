FIFA : Lopetegui a voté Messi

Le sélectionneur de l’Espagne Julen Lopetegui a dévoilé lors du programme Partidazo de la célèbre radio Cadena Cope son vote pour le titre de meilleur joueur de l’année 2016. Le technicien de la Roja a voté dans l’ordre pour Messi, Cristiano Ronaldo et Sergio Ramos.

“Je ne connais pas un autre footballeur comme Messi. Je n’ai pas vu et je ne crois pas qu’on reverra quelqu’un comme lui après”, a confirmé Lopetegui concernant son choix. De plus, ce dernier a également dévoilé son classement pour le titre de meilleur entraîneur : Luis Enrique, Zidane et Diego Simeone.