FIFA : Le 11 de l’année dévoilé, neuf représentants de la Liga

A seulement une semaine du Gala de la FIFA pour connaître le joueur qui recevra le prix “The Best”, le onze FIFPRO de l’année a été dévoilé sur les réseaux sociaux avec neuf représentants du championnat espagnol !

Ainsi, le FC Barcelone est représenté par quatre joueurs : Piqué, Iniesta, Messi et Neymar tandis que le Real Madrid par cinq: Cristiano, Ramos, Marcelo, Kroos et Modric. Les deux autres qui complètement le onze sont le gardien de but Neuer et le défenseur central du PSG Thiago Silva. Ni Suarez et Antoine Griezmann ne figurent, alors que l’Uruguayen a remporté le soulier d’or et le français a terminé troisième du Ballon d’Or.