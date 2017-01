FIFA : Cristiano Ronaldo remporte le prix The Best !

Le gala annuel de la FIFA a eu lieu ce lundi soir à Zurich pour récompenser le meilleur joueur de l’année 2016 avec le prix The Best, mais également le meilleur entraîneur et autres catégories. Présenté par Eva Longoria, la cérémonie s’est parfaitement bien déroulée mais avec l’absence du FC Barcelone qui a décidé de renoncer au voyage à la dernière minute, pour se focaliser entièrement sur le match retour de Copa del Rey contre l’Athletic Bilbao.

Sans surprise, Cristiano Ronaldo a remporté le prix The Best, du meilleur joueur de l’année après avoir été sacré Ballon d’Or le mois dernier devant Messi et Antoine Griezmann. “C’est la meilleure saison de toute ma carrière”, a déclaré l’attaquant du Real Madrid qui a remporté la Ligue des Champions ainsi que l’Euro avec le Portugal.