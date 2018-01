FC Barcelone v Alavés, 2-1 : Messi sauve le Barça !

Le FC Barcelone s’est fait peur ce soir au Camp Nou. Les hommes d’Ernesto Valverde s’imposent contre Alavés, après avoir été menés 1-0 en première période par les basques, pour le compte de la 21ème journée de Liga.

Les coéquipiers de Piqué avaient pourtant dominé mais Guidetti a trouvé la faille après 23 minutes de jeu, malgré les nombreuses tentatives des blaugranas, bien défendues par Alavés. Coutinho était titulaire ce soir pour la première fois mais n’a pas trouvé le chemin des filets. C’est Suarez qui égalisait à la 73ème minute et Messi sur un coup franc qui n’aurait pas dû être accordé à la 84ème. Grâce à cette nouvelle victoire, le Barça poursuit sa série d’invincibilité en championnat et reste à onze longueur d’avance sur son dauphin, l’Atletico Madrid qui s’est imposé un peu plus tôt dans la journée 3-0 contre Las Palmas.