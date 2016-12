Espagne v Macédoine, 4-0 : La Roja déroule sans difficultés

L’Espagne s’est imposé 4-0 contre la Macédoine sur la pelouse de Granada ce samedi pour le compte des matchs des qualifications pour le mondial 2018. Malgré les absences des cadres, les hommes de Julen Lopetegui ont pu dérouler sans problèmes malgré un premier but qui provenait de Velkolski qui a ouvert le score contre son camp (34e, 1-0).

La deuxième période fut plus riche en intensité et plus rythmée par les espagnols. Vitolo donnait le tempo trente minutes avant le coup de sifflet final (63e, 2-0), ce qui a permis a Monreal (84e, 3-0) et Aduriz (85e, 4-0) de permettre à la Roja de prendre le large. Cette victoire projette les hommes de Julen Lopetegui à la première place du groupe et ces dernier affronteront l’Angleterre mardi prochain à Wembley, mais pour le compte d’un match amical.