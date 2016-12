Espagne v Macédoine (20h45) : Morata et ses coéquipiers plus motivés que jamais

L’Espagne affronte de samedi la Macédoine à Granada, pour le compte des matchs qualificatifs de la Coupe du Monde 2018. La Roja devra se passer de Sergio Ramos, Iniesta, Piqué et Jordi Alba titulaires indiscutables, toujours blessés. Privé de sa charnière centrale habituelle, Julen Lopetegui devrait aligner en défense central Nacho et Bartra et le trio Vitolo, Morata, Silva en attaque.

Face à la Macédoine, la rencontre devrait être compliquée pour les espagnols puisque ces derniers ont tenu tête à l’Italie le mois dernier malgré la défaite 3-2 dans le temps additionnel. Cependant, les hommes de Lopetegui ne devraient pas avoir de difficultés à terminer premier de leur groupe, et assurer leur place en Russie dans deux ans.

Le 11 probable de l’Espagne: De Gea, Monreal, Bartra, Nacho, Carvajal, Busquets, Koke, Thiago, Silva, Morata, Vitolo

Le 11 probable de la Macédoine: Bogatinov, Zhuta, Ristevski, Mosjov, Sikov, Alioski, Nestortovski, Pandev, Hasani, Ristovski , Spirovski.