Espagne v Liechtenstein (20h45) : Confirmer avec des buts

La sélection espagnole affronte le Liechtenstein ce mardi soir, pour les qualifications du Mondial 2018 en Russie. Ces derniers n’ont remporté pour l’heure aucun point et ont encaissé plus de 26 buts, soit quasiment quatre par match. Du côté de la Roja, les hommes de Lopetegui sont leaders du groupe G, notamment après avoir vaincu l’Italie il y a quelques jours (3-0) et souhaitent consolider leur statut en s’imposant ce soir contre le Liechtenstein.

David Villa était de retour mais a du faire face à un coup dur lors de l’entrainement dimanche dernier en contractant une élongation à un muscle. Ce dernier a du quitter le groupe et ne sera pas présent ce soir en attaque.

Le 11 probable de l’Espagne : De Gea, Azpilicueta, Piqué, Ramos, Alba; Thiago, Busquets, Iniesta; Pedro, Morata, Isco.