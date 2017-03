Espagne v Israël, 4-1 : La Roja déroule à Molinon !

Festival de buts à Gijon ! L’Espagne s’est imposé 4-1 ce vendredi soir au stade Molinon contre Israël pour le compte des phases de qualifications du Mondial 2018 en Russie. Le sélectionneur Julen Lopetegui a fini par trouver la combinaison gagnante avec une équipe qui a retrouvé des automatismes et une meilleure fluidité dans le jeu.

David Silva ouvrait le score lors du premier quart-d’heure, permettant aux siens de mener 1-0 (13e). Dans la foulée c’est Vitolo qui trouvait le chemin des filets juste avant la pause pour le 2-0 (45e). En seconde période, les occasions se sont multipliées et Diego Costa inscrivait le troisième but de la rencontre (50e). Les Israéliens ont réussi cependant à trouver la faille à une seule reprise grâce à un but de Refaelov qui réduisait l’écart (77e, 3-1). Entré à la place d’Andres Iniesta, le milieu de terrain du Real Madrid Isco, n’a pas perdu de temps pour prouver qu’il avait sa place au sein du onze en achevant l’équipe adversaire avec un quatrième but.

La Furia Roja s’est montrée dangereuse, notamment quelques jours avant d’affronter la France à Paris, lors d’un match amical.