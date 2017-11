Espagne v Costa Rica, 5-0 : La Roja a régalé ce soir !

La sélection espagne s’est régalée ce samedi soir et s’est donné en spectacle à domicile face au Costa Rica en s’imposant 5-0 à la Rosaleda.

Déjà qualifiée pour le Mondial, l’Espagne s’est testée face à la formation américaine et le travail de Julen Lopetegui a de nouveau porté ses fruits. Le coach espagnol devra faire des choix importants dans quelques mois et retenir une liste de 23 joueurs pour le Mondial.

Privés de Campbell, Navas ou encore Bryan Ruiz, les Ticos ont eu du mal face à la Roja. En première période, les coéquipiers de Sergio Ramos regagnaient les vestiaires sur un score de 2-0 grâce à un but de Alba et Morata. En seconde période, David Silva s’est offert un doublé, alors qu’Iniesta de retour, inscrivait le cinquième but d’une magnifique frappe bien placée. Un beau festival.