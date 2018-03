Espagne v Argentine, 6-1 : Victoire historique de la Roja !

Humiliation des coéquipiers de Léo Messi! L’Espagne s’est imposée ce mardi soir 6-1 face à l’Argentine en match amical.

Julen Lopetegui a présenté une toute nouvelle version espagnole, qui semble prête à entamer le mondial dans quelques mois. Messi frustré dans les tribunes, n’a pas pu participer à la rencontre suite à une blessure, laissant Banega débuter à sa place. Manque d’efficacité pour les hommes de Sampaoli qui avaient réalisé un début de match assez équilibré.

Diego Costa ouvrait le score après une dizaine de minute de jeu (12ème). Isco libérait sa magie au milieu de terrain et inscrivait un triplé, alors en très grande forme (27, 52, 74) alors que Thiago et Aspas participaient egalement au festival de buts. Du côté de l’Ambiceleste, Otamendi réduisait l’écart (31e) avant la pause mais cela n’a pas suffit. Ainsi, l’Espagne a montré lors de ces deux matchs amicaux face à l’Allemagne et l’Argétine, les deux finalistes de la dernière édition, qu’elle serait un concurrent de taille après le Mondial mitigé réalisé en 2014.