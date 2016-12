Espagne : Casillas de retour à son niveau

Casillas est de retour ! Si Le gardien de but du FC Porto n’est plus appelé en sélection espagnole par Julen Lopetegui, ce dernier réalise la meilleure saison de sa carrière.

Après trois mois de compétition, le gardien de but espagnol n’a encaissé que cinq buts en onze journée de championnat et quatre en sept journées de Ligue des Champions, soit une moyenne de 0,5 but par match. Un très bon chiffre puisqu’il n’avait pas eu cette moyenne depuis ses débuts en tant que professionnel en 1999. Laissé au placard avec la Roja, le gardien de but pourrait bien figurer sur la prochaine convocation du sélectionneur s’il enchaîne les bonnes performances.