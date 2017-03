Eibar v Real Madrid, 1-4 : Benzema est de retour !

Après deux semaines difficiles, le Real Madrid s’est imposé 1-4 sur la pelouse d’Eibar pour le compte de la 26ème journée Liga.

Sans Cristiano (blessé), et ni Gareth Bale (Suspendu), c’est Benzema qui a fait le travail à Ipurua, en retrouvant le chemin des filets avec un doublé (14e, 25e). Titularisé aux côtés d’Asensio et Lucas Vazquez, l’attaquant français était dans une excellente forme. James Rodriguez avait également retrouvé confiance en inscrivant le troisième but et creusé l’écart (29e), juste avant la pause.

Asensio a prouvé à Zinedine Zidane qu’il méritait plus que le banc grâce à un superbe but, sur un beau jeu collectif des merengues. Les Basques qui étaient dominés pendant toute la rencontre ont cependant réussi à réduire l’écart en fin de rencontre, grâce à une réalisation signée Peña. Les madrilènes rentrent à la maison avec trois points précieux et mettent la pression sur leur grand rival du FC Barcelone qui affrontera le Celta Vigo ce samedi soir au Camp Nou.