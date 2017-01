Eibar v Barça à 20h45 : Les Catalans n’ont pas le droit à l’erreur

C’est un match piège pour les hommes de Luis Enrique qui se déplacent à Eibar pour le compte de la 19ème journée de Liga à Ipurua. Le FC Barcelone qui n’a pas bien commencé l’année n’a plus droit à l’erreur si le club catalan veut toujours prétendre au titre de la Liga. Actuellement à la troisième place derrière Séville et le Real Madrid, les blaugranas devront enchaîner les victoires et ne pas perdre de points.

De son côté, le petit club basque classé à la neuvième place du classement, espère faire tomber le géant européen privé d’Iniesta, Rafinha et Mascherano. Les deux milieux de terrains sont toujours blessées tandis que le défenseur argentin est suspendu pour cette rencontre, après accumulation de carton jaune. A Eibar, Mendilibar pourrait compter sur le retour de son attaquant ‘Nano’ et son milieu de terrain Dani Garcia.

Le 11 probable d’Eibar: Yoel; Cana, Galvez, Lejeune, Luna, Dani Garcia, Fran Rico, Pedro Leon, Adrian, Inui, Enrich

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen, Sergi Roberto, Umtiti, Piqué, Alba, Denis Suarez, Rakitic, André Gomes, Messi, Neymar, Suarez