Eibar v Barça : 0-4, Les Blaugranas déroulent mais perdent Busquets

Le FC Barcelone devait suivre le rythme imposé par le Real Madrid qui s’est imposé la veille face à Malaga et c’est ce que les Catalans ont fait. Les hommes de Luis Enrique se sont imposés 0-4 à Ipurua face à Eibar ce dimanche, pour le compte de la 19ème journée de Liga. Le technicien blaugrana a effectué quelques changements dans le onze de départ avec la présence de Jeremy Mathieu qui était de retour, et notamment la présence d’Arda Turan, alors que Piqué débutait sur le banc et Iniesta était toujours blessé.

Après seulement dix minutes de jeu, Sergio Busquets ne pouvait pas continuer sur le terrain après avoir reçu une énorme semelle de la part d’Escalante. Le milieu de terrain espagnol est sorti sur civière, remplacé par Denis Suarez. Selon les médias espagnols, le numéro cinq aurait les ligaments de la cheville touchés et réalisera des tests supplémentaires dès lundi, pour connaître son temps d’indisponibilité qui risque d’être assez long (au moins quatre semaines d’absence). Dix minutes après avoir effectué son entrée, Denis Suarez ouvrait le score à Ipurua (32e, 0-1) et inscrivait son tout premier but sous les couleurs du FC Barcelone.En deuxième période, Messi creusait l’écart en inscrivant le deuxième but pour les blaugranas sur un ballon piqué bien servi par Suarez (50e, 0-2). Quelques minutes après, Adrian s’est vu son but refusé pour position de hors-jeu par§s avoir repris le cuir de la tête, servi par son coéquipier Capa (53e). Dans la foulée, auteur d’une passe décisive Suarez a également ajouté sa pierre à l’édifice lors de la rencontre en trompant le portier basque Yoël d’une frappe parfaitement placée,qui permettait au Barça de mener 0-3 (68e). Si en seconde période tout s’est accéléré en faveur des Catalans, la rencontre s’est achevée par un but de Neymar à la 92ème minute. Le Brésilien inscrivait seulement son cinquième but de la saison

Avec cette victoire, le FC Barcelone conserve sa troisième place à un point du dauphin Séville, et deux du leader, le Real Madrid. Les hommes de Luis Enrique recevront la Real Sociedad jeudi prochain pour le compte des quarts de finale retour de Copa del Rey.