Deportivo v Barça, 2-1 : Les Blaugranas redescendent sur terre

Illusion et désillusion pour le FC Barcelone qui a passé une fin de semaine assez riche en émotions. Après la remontada historique des blaugranas mercredi soir contre le PSG en Ligue des Champions, les hommes de Luis Enrique se sont inclinés 2-1 contre La Corogne à Riazor.

Privés de Neymar et Rafinha, le Barça n’a pas réussi à maintenir le cap en championnat, laissant ainsi le champ libre au Real Madrid qui dispute son match ce soir contre le Betis et qui pourrait récupérer sa place de leader en cas de victoire face aux Andalous. Joselu ouvrait le score sous le public en folie du Riazor suite à une mauvaise manoeuvre de Ter Stegen qui laissait le cuir glisser de ses gants (41e, 1-0). En seconde période, la réaction des Catalans ne s’est pas fait attendre avec Suarez qui reprenait le ballon et inscrivait son 21ème but en Liga cette saison (48e, 1-1).

Une égalisation qui a été de courte durée puisque Bergantiños inscrivait le deuxième but pour les Galiciens et permettait d’offrir la victoire aux siens en arrachant une tête imparable pour le garden de but allemand battu.