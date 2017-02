Copa del Rey : San Mamés n’accueillera pas la finale

Le lieu de la finale de Copa del Rey qui se disputera le 27 mai 2017 pose un réel problème. Le FC Barcelone et Alavés ne savent toujours pas comment gérer la situation après que le Real Madrid ait refusé de prêter le Santiago Bernabéu “pour travaux”.

Le club basque avait une préférence pour le San Mamés grâce à la proximité du stade entre la ville de Vitoria et Bilbao. Cependant, l’Athletic à émis un communiqué officiel pour répondre à Alavés en ce qui concerne sa demande de disputer la finale au Pays Basque. Cette dernière s’est soldée par un refus à cause d’un concert programmé le 30 mai de Guns N’Roses. Pour accueillir le groupe, cela nécessite un temps de préparation de quelques jours, soit trois et donc impossibilité d’accueillir la finale. Le Vicente Calderon s’est une nouvelle fois proposé cette saison, et pourrait être le dernier choix..