Copa del Rey : Real v Cultural, 6-1 : Zidane fait tourner, les merengues déroulent !

Le Real Madrid recevait le Cultural Leonesa ce mercredi, pour le match retour des huitièmes de finales de Coupe du Roi à Santiago Bernabeu. A seulement trois jours du Clasico, Zinedine Zidane a effectué des changements et fait tourner son effectif après avoir assuré la victoire lors du match aller (1-7). C’était l’occasion de titulariser pour la première fois Odegaard ou encore Tejero pour préserver ses joueurs clés avec notamment le retour de Casemiro.

Il n’a fallut que 23 secondes pour que Mariano ouvre le score et annonce dès lors la couleur (1-0). Quelques minutes plus tard c’est le colombien James Rodriguez qui plantait le deuxième but et enfonçait le clou face à l’équipe de troisième division. Juste avant la pause, Mariano s’offrait un doublé et permettait aux siens de mener 3-0 (42e), sur leur pelouse mais Yeray Gonzalez réduisait le score (45e, 3-1).

En seconde période le technicien français pouvait être fier de son équipe mais également de son fils Enzo, qui a inscrit le quatrième but et pour ses débuts avec l’équipe première du Real Madrid (4-1). Le festival ne s’est pas achevé là puisque Mariano a finalement inscrit un triplé quelques minutes avant le coup de sifflet final ! (87e, 5-1). En pleine confusion, le joueur de Cultural Leonesa Cesar Morgado a offert le dernier but en faveur du Real Madrid involontairement contre son camps (90, 6-1). Avec ce score, les merengues peuvent rester et se tenir tranquilles à quelques jours du Clasico.

À lire aussi < >

Le 11 du Real Madrid : Casilla; Carvajal, Pepe, Nacho, James, Casemiro, Mariano, Asensio, Isco, Odegaard, Tejero.