Copa del Rey : Lleida v Atletico Madrid (19h) : Le retour de Diego Costa

Le football est de retour en Espagne, avec la Copa del Rey qui débute dès ce mercredi soir. L’Atletico Madrid se déplace à Lleida pour le compte des huitièmes de finales aller de la compétition (19 heures). L’interrogation qui se pose par tous les supporters est de savoir si Diego Costa qui a signé son retour au club lors de ce mercato hivernal sera titulaire ou non.

“Diego Costa et Vitolo sont disponibles et peuvent jouer contre Lleida”, a déclaré Diego Simeone en conférence de presse d’avant match. Vitolo sera également apte à jouer, lui qui était dans le même cas que l’attaquant espagnol, puisque ces derniers devaient attendre ce janvier, période à laquelle la sanction d’interdiction prenait fin. Selon le quotidien AS, Costa sera associé à Gameiro en attaque ce soir.

Le 11 probable de Lleida: Rivas; Aitor Nuñez, Pumar, Valiente, Eneko; Andriu, Javi Lopez, Manu Molina, Moustapha,; Jorge Felix, Huertas.

Le 11 probable de l’Atletico Madrid: Moya; Juanfran, Gimenez, Godin, Lucas; Correa, Augusto, Saul, Carrasco; Costa, Gameiro.