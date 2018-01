Copa del Rey : Le tirage au sort des quarts

Il n’y aura pas de gros “chocs” pour les quarts de finales de Copa del Rey. Le tirage s’est déroulé ce vendredi matin au siège de la fédération espagnol et les affiches sont désormais connues. Le Real Madrid affrontera Leganés à Butarque avant de les recevoir à Bernabéu au retour tandis que le FC Barcelone affrontera l’Espanyol lors d’un derby catalan à Cornella et le retour au Camp Nou.

L’Atlético Madrid affrontera Séville au Wanda Metropolitano et le retour se disputera à Pizjuan tandis que Valence recevra en premier Alavés à Mestalla et se déplacera à Mendizorroza au retour. Les matchs aller se disputeront les 16 et 18 janvier alors que les matchs retour les 23 et 25 janvier prochain.