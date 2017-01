Copa del Rey : Le bilan des huitièmes de finale aller

L’année 2017 a débuté avec la Copa del Rey en Espagne. Les huitièmes de finale aller se sont disputés le du 3 au 5 janvier tandis que le retour aura lieu du 10 au 12.

Mardi

Valence a reçu le Celta Vigo sur sa pelouse mardi dernier et s’est incliné 1-4. Toujours en crise, le club ché peut dire adieu à la compétition si ces derniers n’effectuent pas une remontée dans quelques jours en Galice. Buteurs : Parejo (sp)/ Javi Jimenez (CSC), D.Wass, Guidetti, Iago Aspas (sp).

En parallèle, Eibar s’est imposé 3-0 sur la pelouse d’Osasuna grâce aux buts de Bebe, Nano et Adrian, prenant l’avantage à l’extérieur. Las Palmas n’a pas réussi à s’imposer face aux colchoneros qui ont inscrit deux buts (Koke et Griezmann). Pour clore la journée du mardi, La Corogne s’est neutralisé 2-2 face au Deportivo Alaves, laissant alors le suspens pour le match retour.

Mercredi

Les deux seuls clubs de deuxième division en course dans la compétition se sont affrontés et neutralisés 0-0 contre Cordoba au cours d’un match nul sur la pelouse d’Alcorcon.

La Real Sociedad qui est bien à l’aise à Anoeta, s’est imposé 3-1 face à Villarreal. Buteurs : W.José, Oyerzabal, Vela / Trigueros. Dans la soirée, le choc tant attendu Real Madrid – FC Séville ne s’est joué que dans un sens. Les hommes de Zinedine Zidane ont été largement supérieurs à ceux de Jorge Sampaoli grâce à des réalisations signés James x2 et Varane.

Jeudi

Athletic Bilbao – FC Barcelone clôturait cette phase de huitièmes de finale aller de Copa del Rey. Les basques se sont imposés 2-1 à San Mames et prennent l’avantage sur leur adversaire catalan grâce à Aduriz et Inaki Williams. Messi a pu réduire l’écart et permettait aux blaugranas de rentrer à Barcelone avec un but inscrit à l’extérieur.