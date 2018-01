Copa del Rey : Le Barça tenu en échec, Madrid déroule !

Le Barça s’est déplacé en Galice à 19 heures pour affronter le Celta Vigo. Les blaugranas ont été tenus en échec ce jeudi, (1-1) pour le compte des huitièmes de finales aller de Copa del Rey.

Les hommes d’Ernesto Valverde ne se sont pas montrés assez tranchant face à ceux d’Unzué avec un onze remanié et les cadres laissés au repos. Il faudra faire la différence lors du match retour au Camp Nou, match qui aura lieu dans les prochains jours. C’est le jeune canterano Arnaiz qui titularisé en attaque qui a inscrit l’unique but des Catalans sur un centre d’André Gomes (15e). Avant la pause Sisto égalisait pour le Celta d’un puissant missile qui trompait Cillessen (31e). Indisponible depuis plus de trois mois, Ousmane Dembélé a signé son retour en remplaçant le jeune attaquant de la réserve en seconde période, mais n’a pas su faire la différence ce soir.

Le Real Madrid prend l’avantage

A 21 heures, c’était au tour du Real Madrid d’entrer en scène. Les hommes de Zinedine Zidane se sont imposés (0-3) sans soucis face à Numancia, équipe de deuxième division espagnole à Soria. Le technicien français a opté pour un tout nouveau onze, assez inhabituel avec plusieurs jeunes sur la feuille de match.

De retour après de nombreuses blessures, Gareth Bale ouvrait le score sur penalty (0-1, 35e). Isco s’est chargé d’inscrire le deuxième but de la rencontre en fin de rencontre (89é, 0-2), avant que Mayoral ne crucifie l’équipe adverse dans le temps additionnel (90+1, 3-0). Sans réellement briller, le Real Madrid a su prendre l’avantage en fin de rencontre face à une équipe de Numancia qui s’est donnée à fond lors de ce match aller.

Les autres résultats ce soir :

Leganes 1-0 Villarreal

Espanyol 1-2 Levante