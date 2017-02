Copa del Rey : La finale se disputera à Vicente Calderón

Le lieu de la finale de la Copa del Rey qui se disputera le 27 mai prochain entre le Deportivo Alavés et le FC Barcelone a enfin un nom !

La RFEF a annoncé officiellement que le stade Vicente Calderon a finalement été désigné pour accueillir la finale 2016/17 comme l’année passée entre le FC Barcelone et le FC Séville. Après de nombreux débats et les refus du Real Madrid et de l’Athletic Bilbao concernant leurs stades, l’Atlético Madrid qui s’est proposé depuis le début sera finalement le théâtre de la finale de Copa del Rey.