Copa del Rey : Hercules v Barça, (1-1) : Les blaugranas accrochés de nouveau

Les blaugranas ne vont pas bien ces derniers temps ! Le FC Barcelone et Hercules (club de troisième division) se sont neutralisés ce mercredi soir (1-1), à Alicante, pour le compte des seizièmes de finales aller de Coupe du Roi. Luis Enrique a aligné les jeunes de la Masia Alena, Borja et Carbonell. Les deux français Lucas Digne et Samuel Umtiti étaient également présents sur la feuille de match ainsi que Paco Alcacer en attaque, alors que l’ancien valencien n’a toujours pas trouvé le chemin des filets. Une nouvelle opportunité donc.

Si Mainz a ouvert le score en seconde période (52e, 1-1), le jeune attaquant de la Masia Aleña a tout de suite répondu par l’égalisation, permettant à son équipe d’éviter la défaite (57e, 1-1). Un score pas suffisant et qui n’avantage pas les hommes de Luis Enrique, puisque ces derniers devront absolument s’imposer lors du match retour pour espérer passer le prochain tour. La priorité du technicien reste le Clasico qui aura lieu dans trois jours. Le match retour contre Hercules devrait être complètement différent de celui observé ce soir, avec une prestation catastrophique des catalans.