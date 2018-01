Copa del Rey : Espanyol v Barça (21h00), Un premier derby à Cornella

Le FC Barcelone et le RCD Espanyol disputent l’un des premiers derbys sur les trois en seulement deux semaines. Les hommes de Valverde se déplaceront ce mercredi soir à Cornella del Prat, pour le compte des quart de finales aller de Copa del Rey (21h00) avant de disputer le match retour jeudi d’après au Camp Nou, et d’enchaîner en championnat le 4 février à nouveau.

Les Blaugranas souhaitent poursuivre leur série d’invincibilité après avoir enchaînés avec 29 matchs sans connaître la défaite et remporter la Copa del Rey pour la quatrième année consécutive. Du côté de l’Espanyol, les Pericos donneront tout pour faire tomber leur grand rival et tenter d’obtenir leur ticket pour les demi-finales. La dernière victoire de l’équipe de Quique Sanchez Flores à domicile remonte à la saison 2006/2007. Ces derniers devront se passer de la présence de Sergio Garcia, Sergio Sanchez et Marc roca qui sont forfaits tandis que Dembélé et Iniesta ne seront pas disponibles ce soir du côté du Barça.

Le 11 probable du RCD Espanyol : Diego Lopez; Navarro, Duarte, Hermoso, Aaron; Victor Sanchez, David Lopez, Javi Fuego; Baptistao, Darder, Gerard Moreno.

Le 11 probable du FC Barcelone : Cillessen; Sergi Roberto, Piqué, Vermaelen, Alba; Rakitic, Busquets, Paulinho, Denis Suarez; Messi, Suarez.