Copa del Rey : Barça v Valence, 1-0 : Les blaugrana prennent l’avantage

Le FC Barcelone s’est imposé 1-0 face à un FC Valence très fébrile, pour le compte des demi-finales aller de Copa del Rey.

Avec plus de 80% de possession de balle pour les blaugranas, le technicien a pourtant titularisé les piliers et cadres en début de rencontre pour un match de gala face au troisième du championnat. L’animation offensive n’a pas été très omniprésente tandis que Valence enchainait plusieurs occasions.

La libération intervient, après l’entrée en jeu de Coutinho (58e), arrive dans la surface, et centre au second poteau pour la tête de Luis Suarez (1-0, 67e). Si le Barça a vaincu Valence ce soir, ce sera plus difficile d’aller chercher la victoire à Mestalla, notamment avec cet unique but de différence.