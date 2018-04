Copa del Rey : Barça v FC Séville (21h30) : Qui sera sacré ce soir ?

C’est la finale ! Le FC Barcelone et le FC Séville s’affronteront ce soir pour remporter la Copa del Rey au Wanda Metropolitano. Les Blaugranas espèrent remporter à nouveau cette Coupe après l’élimination en Ligue des Champions mais avec un championnat en poche, et tentera le doublé. Les Andalous, éliminés également au même stade en C1, veulent sauver leur saison en remportant un titre.

Ernesto Valverde comptera sur Cillessen au but. Rakitic a lui récupéré de son opération, après avoir contracté une fracture à un doigt de la main. Devant, Coutinho devrait être aligné aux côtés de Messi et Suarez. Du côté de Séville, pas de réels changements puisque Montella alignera son onze de gala. Les deux formations tenteront d’oublier le fiasco européen et se consoler avec ce titre.

Le 11 probable de Séville : Soria; Jesus Navas, Mercado, Lenglet, Escudero; Nzonzi, Banega, Sarabia, Vazquez, Correa, Muriel.

Le 11 probable du FC Barcelone : Cillessen; S.Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Rakitic, Busquets, Iniesta; Coutinho, Messi, Suarez.