Copa del Rey : Barça v Alavés (21h30), Le dernier match de Luis Enrique

Tout est possible dans le football. Le Deportivo Alavés cherche à marquer son histoire en remportant un titre, tandis que le FC Barcelone, souhaite éviter la saison blanche. Sans Liga, ni Ligue des Champions, les blaugranas mettent tous leurs espoirs sur cette finale de Copa del Rey qui se disputera ce samedi à Vicente Calderon face aux basques d’Alavés (21h30).

Ce sera le dernier match de Luis Enrique au FC Barcelone, lui, qui a annoncé il y a quelques mois vouloir arrêter d’entraîner l’équipe, et de faire une pause dans sa vie. Ce ne sera pas un titre pour se consoler ou autre, mais un titre pour rendre hommage au technicien asturien, pour se séparer de lui de la meilleure des manières. Ce que Gerard Piqué a déclaré en conférence de presse la veille.

Plusieurs joueurs sont de retour dont Aleix Vidal qui a reçu l’accord médical ce matin. Sergi Roberto et Suarez étant tous les deux sanctionnés, ce sera l’opportunité pour Paco Alcacer de former un tout autre trio aux côtés de Neymar et Messi. Pour les victorianos, cette finale, ce titre, est une obsession depuis 16 ans après avoir perdu une Coupe de l’UEFA face à Liverpool

Le 11 probable du FC Barcelone: Cillessen, André Gomes/Mascherano; Piqué, Umtiti, Alba; Busquets, Rakitic, Iniesta; Messi, Neymar, Paco.

Le 11 probable d’Alavés: Pacheco; Femenia, Vigaria, Ely, Feddal, T.Hernandez; Toquero, Llorente, Manu Garcia, Camarasa; Deyverson.