Copa del Rey : Alavés v Barça , 1-3 : Un triplé historique !

Luis Enrique partira du FC Barcelone la tête haute. C’était le dernier match du technicien asturien, qui a fait ses adieux ce samedi soir, lors de la finale de Copa del Rey contre le Deportivo Alavés (1-3). Avec ce titre remporté face aux basques, il devient le troisième entraîneur le plus titré du club catalan.

Un match qui avait mal débuté pour les blaugranas suite à la sortie de Mascherano sur blessure, seulement après sept minutes de jeu. Le défenseur et milieu argentin a reçu un coup sur la tête sur une collision avec Llorente et a du être remplacé par André Gomes. Le portugais a brillé en ayant été placé au poste de latéral droit avant qu’Aleix Vidal ne fasse son entrée dix minutes avant la fin. En première période, Messi ouvrait le score devant les supporters du Barça euphoriques au stade Vicente Calderon. Theo Hernandez réduisait l’écart seulement quelques minutes avant la pause. En seconde période tout s’accélérait avec d’abord le but de Neymar, suivi de celui de Paco Alcacer, qui pliait la rencontre et donnait un large avantage aux siens. Du côté des basques, les supporters ont célébré le titre en fin de rencontre en compagnie des supporters catalans dans le stade et ont assisté à la célébration, notamment pour encourager les siens qui n’ont pas réussi à marquer leur histoire. Un beau geste.

Grâce à ce nouveau titre, le FC Barcelone enchaîne une troisième victoire consécutive en Finale de Coupe du Roi, un triplé historique. Une victoire qui permet aussi de confirmer l’affiche de la Supercopa qui se disputera en aout prochain contre… le Real Madrid !