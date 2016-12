Copa : Barça v Hercules (22h), Victoire obligatoire pour les Catalans

Le match aller de Copa del Rey contre Hercules, n’a pas permis au FC Barcelone de prendre l’avantage, après avoir concédé un match nul au Rico Perez (1-1). Les hommes de Luis Enrique n’ont donc pas droit à l’erreur ce soir au Camp Nou lors du match retour (22h).

La MSN ainsi que Gérard Piqué ne seront pas présents lors du dernier match de l’année, après avoir reçu la permission de partir en vacances plus tôt par le technicien catalan. L’équipe d’Hercules, sont quant à eux très motivés et prêts à reproduire le miracle de la saison 2010-2011. Cette rencontre sera également l’opportunité de voir Digne, Paco Alcacer, Aleix Vida, Rafinha ou encore Arda Turan de disposer de plus de minutes. Le buteur du match aller Carles Aleña est quant à lui blessé et récupère toujours de sa blessure.