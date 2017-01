Copa, Athletic v Barça (21h15) : Soirée de rois à San Mames

C’est au tour du FC Barcelone de reprendre, après quelques jours de vacances. Les blaugranas se déplacent à San Mames pour y affronter les basques de l’Athletic Bilbao, pour le compte des huitièmes de finale de Copa del Rey en cette nuit des Rois mages.

Avec huit victoires, une défaite et un match nul depuis que Luis Enrique est sur le banc, le Barça reste le grand favori de cette compétition qui demeure très aléatoire. Du côté des Catalans, il ne reste que Mathieu à l’infirmerie alors que du côté des basques, le jeune défenseur central Yeray Alvarez, avait annoncé publiquement qu’il avait une tumeur testiculaire et s’est récemment fait opéré. Une ovation sera faite à la 27ème minute, qui représente le numéro du jeune joueur afin de le soutenir.

Les deux formations qui ont le plus de Copa del Rey ne se feront pas de cadeaux en cette nuit des Rois mages et s’affrontent ce jeudi soir avec 28 Copa pour les blaugranas et 24 pour les basques.