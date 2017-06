Confédérations : Cristiano Ronaldo libéré pour voir ses enfants

Mercredi soir, Cristiano Ronaldo a accaparé toute l’attention des médias de communication qui suivent la sélection portugaise. L’un des journalistes lui a demandé quand est qu’il rentrerait, après avoir été éliminé contre le Chili aux penaltys.

“Je ne vais parler avec personne”, a déclaré l’attaquant du Real Madrid énervé. Dans la foulée, la fédération portugaise a émit un communiqué qui informe que CR7 avait été libéré et ne disputera pas le match de la troisième place: “Nous avons été informés avant la Coupe des Confédérations que Cristiano avait été père une nouvelle fois et nous avons décidé de libérer le joueur pour qu’il puisse voir ses enfants”. Un geste que le quadruple ballon d’Or a salué sur sa page Facebook : “J’ai été au service de mon pays, comme toujours et avec coeur et âme ils savent que mes enfants sont nés. Malheureusement nous n’avions pas atteints l’objectif principal mais nous savons que nous continuons à donner de la joie aux portugais. Le président de la sélection et le sélectionneur ont eu une attitude que je n’oublierai jamais. Je suis très heureux d’être avec mes enfants pour la toute première fois”, a confié le numéro sept madrilène sur les réseaux sociaux.