Clasico : Ramos répond à Piqué

Le FC Barcelone est co-leader avec le Real Madrid (75 points), mais premier avec la différence de but particulière. Le Clasico a beaucoup fait polémique, notamment pour le carton rouge écopé par Sergio Ramos suite à son tacle rugueux sur Leo Messi.

Très furieux de sa sanction, le capitaine merengue s’en est pris à son coéquipier de sélection : “Maintenant tu parles”, en référence aux dernières dénonciations de Piqué lorsqu’il chambre le Real Madrid. Le défenseur catalan lui s’est exprimé toujours sur le ton de l’ironie : “Je suis sûr que quand il rentrera chez lui, il verra qu’il y avait bien rouge. C’était très clair, il arrive les deux pieds décollés, sans toucher le ballon. Il n’y a pas de discussion possible. Ce qu’il se passe, c’est qu’ils (les Madrilènes) sont habitués à des arbitrages très permissifs et quand ce n’est pas le cas, ils ont des réactions comme celle-ci”, de quoi mettre de nouveau de l’huile sur le feu. “Ils ont une manière de comprendre le football et parlent toujours des arbitres. Peut-être que ça a fini par payer. Nous n’allons pas parler de l’arbitre, ce n’est pas notre genre. L’arbitrage permissif c’est celui du match face au PSG. Piqué aime parler des arbitres. Je lui ai dit : avec autant de pression dans tes tweets, tu finis par arriver à tes fins”, a répliqué le madrilène en réponse à Piqué. Une bataille qui n’est pas prête de s’arrêter.