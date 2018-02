Chelsea v Barça (20h45) : A titre de revanche

Quelques années plus tard, le FC Barcelone retrouve Stamford Bridge et affrontera Chelsea, pour le huitième finale aller de Ligue des Champions. Neuf ans plus tôt, Iniesta avait été buteur le 6 mai 2009 soir d’une somptueuse frappe sous la barre lors du temps additionnel qui hante encore les Blues aujourd’hui

Le 11 probable du FC Barcelone : Ter Stegen; S.Roberto, Piqué, Umtiti, Alba; Iniesta, Busquets, Rakitic, André Gomes; Suarez, Messi.