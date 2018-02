Chelsea v Barça, 1-1 : Messi met fin à la malédiction

Le FC Barcelone a accroché Chelsea ce mardi soir à Stamford Bridge (1-1), pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions.

Les hommes d’Ernesto Valverde partent avec un avantage avant le match retour au Camp Nou, le 14 mars, celui d’un but inscrit à l’extérieur. La rencontre a été entièrement dominée par les Blaugranas qui détenaient la possession du ballon à 70%. En première période, Eden Hazard a tenté deux grosses frappes mais sans succès . Willian a lui, visé le poteau à deux reprises (33e, 41e), et s’est montré très dangereux lors des contre-attaque grâce à sa rapidité. Le Brésilien a fini par ouvrir le score en deuxième période alors qu’il profitait d’un corner joué à deux et d’une passe de Hazard à l’entrée de la surface. Grâce à une conduite de balle express et une frappe au sol foudroyante, l’ancien du Shakhtar fait mouche et ouvrait le score pour Chelsea (61e, 1-0).

Moins de dix minutes plus tard, Messi égalisait pour Barcelone suite à une grosse erreur de relance de Christensen coté gauche. Iniesta devançait le tacle de Moses et servait Messi, lancé face à lui. Du gauche et sans contrôle, l’attaquant argentin crucifiait Courtois et permettait aux siens de revenir au score (75, 1-1). Messi aura attendu neuf rencontres pour marquer face à Chelsea. La Pulga qui n’avait jamais marqué face aux Blues, a finalement réussi après une belle frappe limpide du gauche. Un but qui aura une grande importance lors du match retour.