Chelsea : Diego Costa : “Si je dois quitter mon club ce serait pour aller à l’Atlético”

Diego Costa s’est exprimé devant les médias, après avoir perdu la finale de la FA Cup contre Arsenal samedi soir. L’attaquant espagnol a donné plus de précisions quant à son avenir : “Je resterai si c’est l’intention du club et de l’entraîneur mais s’ils veulent me vendre pour récupérer un autre attaquant, j’irai seulement dans un club de premier niveau. Et tout le monde le sait. L’Atlético ? Oui ce serait l’Atletico”, a déclaré l’ancien colchonero.

L’Atletico Madrid est toujours dans l’attente du décision du TAS pour savoir si le club pourrait recruter ou non la saison prochaine. Le futur de Griezmann demeure incertain tandis que la direction cherche une porte de sortie à Kevin Gameiro.