Chelsea : Diego Costa “Conté ne compte plus sur moi, je cherche un club”

Après le match nul (2-2) concédé entre l’Espagne et la Colombie mercredi soir, Diego Costa s’est exprimé en zone mixte concernant son futur: “J’ai reçu un simple message du coach me disant qu’il ne comptait pas sur moi la saison prochaine. C’est parce que j’ai fais une mauvaise saison.. ? C’est honteux. J’ai renvoyé un message au personnel du club pour qu’ils décident mais c’est clair que Conte ne veut pas de moi ici. Je suis sur le marché et je cherche une équipe”, a expliqué l’attaquant hispano-brésilien.

“Revenir à l’Atletico serait très bien mais je dois penser à tout. Il y a un Mondial et je dois y penser, je dois jouer. Rester quatre ou cinq mois sans jouer est compliqué, mais les gens savent que j’aime beaucoup mes coéquipiers de l’Atletico et que j’aime vivre à Madrid”. Chaque saison Diego Simeone espère un retour de son ancien joueur dans le club rojiblanco et se serait sur le point de se réaliser. Cependant, le TAS a maintenu la sanction et le club madrilène ne peut pas recruter jusqu’au 1er janvier 2018. Reste à savoir s’il sera disponible lors du prochain mercato hivernal.