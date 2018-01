Celta Vigo v Real Madrid, 2-2 : La Liga s’éloigne pour les madrilènes…

Les madrilènes n’ont pas pris encore de nouvelles résolutions pour l’année 2018 en cette reprise du championnat espagnol. Le Real Madrid a été tenu en échec ce dimanche soir face au Celta Vigo (2-2), pour le compte de la 18ème journée de Liga.

Les Galiciens ont été meilleurs sur leur pelouse, tout comme mercredi dernier face au FC Barcelone en Copa del Rey. Un nouveau faux pas pour le Real Madrid qui voit la Liga s’éloigner de plus en plus alors que son rival prend le large au classement.

Malgré le doublé de Gareth Bale en trois minutes (36e; 29e), cela n’a pas suffit pour que les merengues puissent s’imposer dans la rencontre. Cristiano Ronaldo était inexistant et Lucas Vazquez manquait une énorme occasion en fin de rencontre (89e). Du côté de Vigo, Wass (31e) et Maxi Gomez (81e) ont su faire la différence et tromper Keylor Navas dans les buts à deux reprises. Le gardien de but costaricien avait tout de même réussi à sortir un penalty tiré par Aspas au cours du match.

Les hommes de Zinedine Zidane devront se réveiller très vite et faire leurs preuves dès la semaine prochaine face à Villarreal.