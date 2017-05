Celta Vigo v Real Madrid, 1-4 : A un match du sacre !

La Liga est plus proche que jamais. Le Real Madrid s’est imposé 1-3 contre le Celta Vigo à Balaidos ce vendredi, et a rattrapé son retard. Les hommes de Zinedine Zidane comptent trois ponts de plus que le FC Barcelone et récupèrent leur place de leader. Tout se disputera lors de la dernière rencontre. Madrid n’a pas droit à l’erreur contre Malaga, car en cas de victoire, ils seront sacrés champions en Andalousie, alors que les hommes de Luis Enrique recevront Eibar au Camp Nou.

Cristiano Ronaldo s’est offert un doublé en Galice. L’international portugais très en forme, ne cesse de dérouler et d’enchaîner les bonnes performances. Réduits à dix suite à l’expulsion de Iago Aspas qui a écopé d’un double carton jaune, les Galiciens ont pu réduire le score mais n’ont pas réussi à tenir tête aux merengues. Benzema et Kroos ont participé à la fête en inscrivant eux aussi un but chacun, de quoi faire rêver le club qui n’a gagné qu’un seul titre de championnat en dix ans…