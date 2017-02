Celta Vigo v Real (dimanche, 20h45) : Le match est officiellement suspendu

C’est une mauvaise nouvelle, notamment pour le Real Madrid. Le match entre le Celta Vigo et la formation merengue qui devait avoir lieu dimanche soir à 20h45 pour le compte de la 21 ème journée, a été officiellement annulé selon la majorité des médias espagnols. En effet, les conditions météorologiques ne sont pas propices à ce que la rencontre se déroule convenablement à Balaidos, puisque des rafales de vent soufflent depuis quelques jours en Galice et par mesures de sécurité, le match doit impérativement être suspendu. A noter que le match Deportivo la Corogne – Bétis a également été annulé vendredi soir pour les même raisons et de la dégradation du toit du Riazor à cause du vent. Par ailleurs, cela reste une bonne nouvelle et un avantage pour le Celta Vigo qui comptait jouer avec des remplaçants après que le coach galicien ait déclaré vouloir se concentrer uniquement sur la Copa del Rey. En effet, le Celta Vigo disputera la demi-finale retour mercredi prochain face au Deportivo Alaves après avoir été tenu en échec à l’aller (0-0).

Cette suspension n’arrange pas du tout les hommes de Zinedine Zidane qui ont déjà un match en retard contre Valence, non disputé suite au Mondial des Clubs qui a eu lieu au Japon, en décembre dernier. Le calendrier se compliquera de plus en plus pour le Real Madrid, surtout que les deux matchs à rattraper (Celta Vigo & Valence) seront forcément intégrés en semaine ce qui sera synonyme de rotations pour le technicien français.