Celta Vigo v Real (21h00) : Aucun faux pas n’est toléré !

La Liga est en jeu ce soir. Le Real Madrid se déplace à Vigo pour affronter le Celta à Balaidos, dont le match avait été reporté suite à des conditions météorologiques (21h00). Il ne reste plus que deux matchs à disputer pour les merengues afin d’espérer être sacrés champions d’ici la dernière journée. Pour cela, il faudra minimum remporter un des deux matchs et assurer le match nul pour empocher un minimum de quatre points. Ce mercredi soir, la défaite est prohibée pour les madrilènes, surtout si le FC Barcelone remporte son dernier match contre Eibar.

Une Liga en dix ans c’est long. Ce sera l’occasion pour les hommes de Zinedine Zidane de changer la donne et de ramener ce titre tant attendu à Madrid si ces derniers assurent leurs derniers matchs. Du côté des Galiciens, Eduardo Berizzo alignera son onze de Gala et tentera de barrer la route aux madrilènes comme l’a annoncé le maire de la ville. Le technicien français lui, procédera à un nouveau turnover avant le déplacement à Malaga qui aura lieu dans trois jours. Isco devrait être aligné dans un 4-4-2 avec cinq changements de l’équipe aligné à Séville dimanche soir avec Casemiro, Modric, Marcelo et Benzema.