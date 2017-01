Celta Vigo v Real, 2-2 : Les merengues éliminés de la Copa del Rey

C’est un coup dur pour le Real Madrid qui n’a pas réussi à mener la cadence face au Celta Vigo lors de la double confrontation en quarts de finale de Copa del Rey, après s’être neutralisés 2-2 ce mercredi à Balaidos. Zinedine Zidane ne peux pas réellement en vouloir à ses hommes puisqu’il a été privé de nombreux joueurs, tel que Modric, James, Varane et surtout ses deux latéraux toujours à l’infirmerie (Carvajal, Marcelo..).

Menés 2-1 au match aller par les Galiciens à Bernabeu, les merengues avaient déjà une pression supplémentaire pour aller chercher la victoire ce soir. La tâche a été d’autan plus compliquée avec le but de Danilo contre son camp, sur un centre de Wass en retrait pour Guidetti (44e,1-0), qui donnait un handicape au Real .C’est lors de la dernière demi-heure de jeu que les occasions et buts se sont enchaînés. Cristiano Ronaldo tente de redonner espoir aux siens sur un tir croisé qui termine dans les filets (62e,1-1). Quelques temps après Daniel Wass permettait au Celta de reprendre l’avantage sur son adversaire Le Danois jouait en une touche de balle pour Jozabed et récupère ensuite le cuir qu’il projette en pleine lucarne d’un tir imparable (85e, 2-2). Si les espoirs se sont envolés du côté des hommes de Berizzo, Lucas Vazquez égalisait à la dernière minute de jeu (90e; 2-2). Un but qui n’a pas suffit puisque les Galiciens s’étaient imposés à l’aller (score cumulé : 4-3).

Ainsi, le Celta Vigo est la troisième équipe avec l’Atlético Madrid et le Deportivo Alaves à se qualifier pour les demi-finales de Copa del Rey, en attendant le dernier match de cette phase: Barcelone – Real Sociedad jeudi soir. Le tirage au sort du prochain tour aura lieu le vendredi à partir de 12 heures.