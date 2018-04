Celta Vigo v Barça, 2-2 : Les Blaugranas tenus en échec

Le FC Barcelone n’y arrive décidément pas à Balaídos. Ce soir, les hommes d’Ernesto Valverde ont une nouvelle fois été tenus en échec sur la pelouse du Celta Vigo (2-2) pour le compte de la 33ème journée de Liga. Cela n’a pas de conséquence pour eux sur le classement puisque ces derniers ont une dizaine de points d’avance sur le dauphin du championnat, l’Atletico et confirmeront leur statut de champion d’Espagne dans quelques jours.

Les Galiciens ont préféré jouer ce soir la défense et cela a fini par payer, jusqu’à ce que Dembélé ne parvienne à trouver la faille sur un contre de Paco Alcacer (37e, 1-0), après une belle demi-heure de jeu. Après le retour des joueurs sur la pelouse en seconde période, le Celta ne perdait pas de temps. Castro égalisait pour les siens tout en interceptant un ballon destiné à Dembélé et concluait devant un Ter Stegen vaincu (1-1, 46e). Vingt minutes plus tard, Paco Alcacer répliquait pour Barcelone. Paulinho pensait conclure du gauche mais le cuir ricochait sur Alvarez et c’est Alcacer qui se jetait pour pousser le cuir au fond du filet (65e, 1-2). Entré en jeu en fin de rencontre, Sergi Roberto ne sera resté que onze minutes sur la pelouse puisque le milieu de terrain écopait d’un carton rouge après avoir affirmé Aspas grossièrement aux épaules (71e). Un scénario qui faisait basculer la rencontre puisque Iago Aspas intercepté un centre de Entre Mor à mi hauteur qui terminait dans le filet et but ! (83e, 2-2). Un but qui permet aux Galiciens de grappiller à la huitième place du classement, devant Girona. Les Blaugranas quant à eux, disputeront dans quelques jours la finale de Copa del Rey face à Séville.