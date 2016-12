Brésil v Argentine (00h45) : Neymar contre Messi

La trêve internationale démarre sur les chapeaux de roue. Messi et Neymar dont l’amitié est très forte sur le terrain et en dehors, s’affrontent ce soir lors du Superclasico pour le compte des qualifications du Mondial 2018. La complicité des deux joueurs qui constituent le trio de la MSN avec Suarez au FC Barcelone dépasse même les frontières. En effet, l’attaquant brésilien a invité ses coéquipiers argentin Messi et Neymar à voyager avec lui dans son jet privé.

Le Brésil leader de son groupe, reçoit les Argentins à 00h45 heure française au stade Mineirao de Belo Horizonte. Les hommes d’Edgardo Bauza se trouvent dans une mauvaise posture puisque La Pulga était absent et ces derniers restent sur trois matchs sans victoire (2 nuls, 1 défaite). Une série qui les éloignent du Mondial 2018 en Russie et ce serait la première fois depuis 1982 qu’un vainqueur ou finaliste d’une Coupe du Monde manquerait l’édition suivante.

Du côté des Brésilien, Neymar s’est imposé comme leader depuis un moment et a même permis à son équipe de décrocher la médaille d’Or aux jeux Olympiques cet été dans son pays natal. Tous les yeux seront rivés sur les deux joueurs blaugranas qui portent réciproquement leur sélections respéctives vers le haut. Ce match à enjeu très important permettra dans l’espace de 90 minutes, voir qui sera le meilleur ?

It’s Neymar vs Messi today! Together they’ve scored 105 goals for their national team #BRAvsARG #Russia2018 #CONMEBOL pic.twitter.com/jYcFANHs0n

— MESSISTATS 🇦🇷 (@MessiStats) 10 novembre 2016